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С ножом и в маске: подробности расправы над болельщиками "Спартака"

1.6т Читать материал на украинском

Появились новые подробности в деле о жестоком избиении фанатов "Спартака" после матча российской премьер-лиги в Ростове.

В интернет попали фотографии стюардов "Ростов-Арены". На одной из них автор телеграм-канала "OFNEWS" заметил нож, висящий на поясе у одного из сотрудников стадиона. На снимке он отвернулся от кадра и набросил на голову капюшон с маской.

Также появился комментарий одного из ростовских фанатов "Спартака". "Стюарды в масках - это переодетая росгвардия, инфа 100. Наши все без масок, обычные не могут одевать маски, им отдельно давали указания, другое начальство", - отметил источник.

Он также заметил, что у стюардов на шее висит аккредитация. У людей в балаклавах (и с ножом на поясе) нет специального пропуска, но они тоже стоят в манишке работников "Ростов-Арены".

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Напомним, в России произошел очередной громкий инцидент с футбольными фанатами - после матча "Ростов" - "Спартак" бойцы Росгвардии на стадионе избили фанатов московского клуба (было опубликовано видео).

Как сообщал OBOZREVATEL, российский клуб "Ростов" опубликовал официальное заявление, переложив всю вину за инцидент на болельщиков.

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Место
Россия Ростов-на-Дону
Тег
Спартак Москва
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Ferat Bey
Ferat Bey
В России ВСЕГДА народ делился на привелигированную высшую касту силовиков(НКВД, КГБ, армия, военно-морской флот, милиция, полиция, казаки) и на оставшуюся бОльшую касту насекомых. Ещё со времён СССР и до сих пор болельщиками "ЦСКА" были люди из высшей касты, а болельщиками "Спартака" были в основном люди, которые входили во вторую второсортную касту СССР(России, РФ) и они внутренне недолюбливали высшую касту российского, советского, русского хамского офицерья. Что такое Ростов? Армяне (очень много армян работало в НКВД, КГБ, полиции, милиции), казаки, современное ФСБ(КГБ) офицерьё, бандиты из Донецка, чёрные псы Российской Империи - чечены, дагестанцы, осетины и прочие северокавказские патриоты "русского мира". Жаль ребят болельщиков "Спартака". Им вообще не нужно учавствовать в фанатских драках. Пусть чечены, дагестанцы северный кавказ, армяне, осетине, донецкие бандиты, казаки друг другу морду бьют.
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