С ножом и в маске: подробности расправы над болельщиками "Спартака"

Появились новые подробности в деле о жестоком избиении фанатов "Спартака" после матча российской премьер-лиги в Ростове.

В интернет попали фотографии стюардов "Ростов-Арены". На одной из них автор телеграм-канала "OFNEWS" заметил нож, висящий на поясе у одного из сотрудников стадиона. На снимке он отвернулся от кадра и набросил на голову капюшон с маской.

Также появился комментарий одного из ростовских фанатов "Спартака". "Стюарды в масках - это переодетая росгвардия, инфа 100. Наши все без масок, обычные не могут одевать маски, им отдельно давали указания, другое начальство", - отметил источник.

Он также заметил, что у стюардов на шее висит аккредитация. У людей в балаклавах (и с ножом на поясе) нет специального пропуска, но они тоже стоят в манишке работников "Ростов-Арены".

Напомним, в России произошел очередной громкий инцидент с футбольными фанатами - после матча "Ростов" - "Спартак" бойцы Росгвардии на стадионе избили фанатов московского клуба (было опубликовано видео).

Как сообщал OBOZREVATEL, российский клуб "Ростов" опубликовал официальное заявление, переложив всю вину за инцидент на болельщиков.

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