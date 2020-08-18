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"С небес на землю": в сети отреагировали на разгром "Шахтера" в полуфинале ЛЕ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,3 т.
'Интер' празднует гол в ворота 'Шахтера'

В сети отреагировали на разгром "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы.

В понедельник, 17 августа, "Шахтер" был уничтожен "Интером" в полуфинале Лиги Европы со счетом 0:5.

Большинство болельщиков уверены, что эта победа была чисто тренерской. Они считают, что наставник миланского клуба Антонио Конте переиграл Луиша Каштру в плане тактической подготовки. "Интер" отдал "Шахтеру" мяч и активно прессинговал, оставив без пространства ключевых исполнителей "горняков".

В сети назвали это поражение тренерским

В сети назвали это поражение тренерским Tribuna

"Горняки" были переиграны еще до начала матча

"Горняки" были переиграны еще до начала матча Tribuna

Лидерам "Шахтера" не дали развернуться

Лидерам "Шахтера" не дали развернуться Tribuna

"Интер" грамотно и надежно сыграл в обороне

"Интер" грамотно и надежно сыграл в обороне Tribuna

Другие отмечают, что итальянская команда стала первым по-настоящему серьезным испытанием для нашего клуба на пути к финалу Лиги Европы, поскольку "Вольфсбург" и "Базель" до статуса грандов европейского футбола не дотягивают. По их словам, поражение от "Интера" опустило "Шахтер" с небес на землю.

В сети считают, что "Шахтер" опустили с небес на землю

В сети считают, что "Шахтер" опустили с небес на землю Tribuna

По мнению болельщиков, "Интер" стал первым серьезным соперником "Шахтера"

По мнению болельщиков, "Интер" стал первым серьезным соперником "Шахтера" Tribuna

Напомним, что решающий матч турнира, в котором подопечные Антонио Конте сыграют с "Севильей", состоится в пятницу, 21 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник миланского клуба заявил, что его команда застала "горняков" врасплох.

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