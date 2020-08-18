"С небес на землю": в сети отреагировали на разгром "Шахтера" в полуфинале ЛЕ

В сети отреагировали на разгром "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы.

В понедельник, 17 августа, "Шахтер" был уничтожен "Интером" в полуфинале Лиги Европы со счетом 0:5.

Большинство болельщиков уверены, что эта победа была чисто тренерской. Они считают, что наставник миланского клуба Антонио Конте переиграл Луиша Каштру в плане тактической подготовки. "Интер" отдал "Шахтеру" мяч и активно прессинговал, оставив без пространства ключевых исполнителей "горняков".

В сети назвали это поражение тренерским Tribuna

"Горняки" были переиграны еще до начала матча Tribuna

Лидерам "Шахтера" не дали развернуться Tribuna

"Интер" грамотно и надежно сыграл в обороне Tribuna

Другие отмечают, что итальянская команда стала первым по-настоящему серьезным испытанием для нашего клуба на пути к финалу Лиги Европы, поскольку "Вольфсбург" и "Базель" до статуса грандов европейского футбола не дотягивают. По их словам, поражение от "Интера" опустило "Шахтер" с небес на землю.

В сети считают, что "Шахтер" опустили с небес на землю Tribuna

По мнению болельщиков, "Интер" стал первым серьезным соперником "Шахтера" Tribuna

Напомним, что решающий матч турнира, в котором подопечные Антонио Конте сыграют с "Севильей", состоится в пятницу, 21 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник миланского клуба заявил, что его команда застала "горняков" врасплох.

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