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16 января • обновлено в 23:24
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С матчем сборной России на Евро-2020 возникла проблема

С матчем сборной России на Евро-2020 возникла проблема
Болельщики могут не увидеть поединок
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Хакеры при помощи фейковых аккаунтов и специальной программы завладели кодами на билеты чемпионата Европы по футболу-2020 Россия - Финляндия и продали эти коды зарубежным болельщикам.

Чтобы купить билет, нужно было подать заявку и поучаствовать в лотерее. Всего разыгрывалось 12 тысяч билетов для российских болельщиков. Победа в лотерее предполагала получение ее участником права на покупку двух билетов на один из матчей сборной. То есть, разыгрывался не сам билет, а код на его покупку. Поучаствовать в лотерее оказалось очень легко – достаточно было электронной почты и номера мобильного телефона.

"После изучения 116 тысяч заявок, у нас есть основания полагать, что около 600 промокодов – т.е. в районе 10% – разными способами попали в руки перекупщиков. Некоторые из них они реализовали, выкупив билеты", - прокомментировали ситуацию в Российском футбольном союзе

Российские болельщики уверены, что из-за действий хакеров на домашнем для России матче против сборной Финляндии будут превалировать именно финские фанаты.

"Понимаете, матч Россия – Финляндия в Питере, скорее всего, не будет для нас домашним. Он будет домашним для соперника! Спрос в Финляндии колоссальный. Финны скупают все. А наши 4 тысячи билетов, которые должны были предоставить активу, растворились среди перекупщиков и обычных зрителей. Спекулянту без разницы кому продать – финну или русскому", – цитирует Евроспорт президента "Объединения любителей спорта" Андрея Пугачева.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило право России на проведение чемпионата Европы по футболу-2020, несмотря на решение на четыре года исключить Россию из международных спортивных соревнований.

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Автор
Максим Богданов
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