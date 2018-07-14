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Чемпионат мира 2018
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"С кем мы играем?" В Хорватии указали на "подставу" накануне финала ЧМ-2018

3.1тЧитать новость на украинском

Бывший тренер сборной Хорватии Игор Штимац с возмущением указал на то, что сборная Франции на самом деле является африканской командой из-за большого количества выходцев из стран черного континента.

"Кто-нибудь знает, с кем мы в финале играем? Кимпембе — ДР Конго, Дембеле — Мавритания, Сидибе — Мали, Умтити — Камерун, Погба — Гвинея, Толиссо — Того, Матюиди — Ангола, Канте — Мали, Нзонзи — ДР Конго, Мбаппе — Камерун, Менди — Сенегал, Манданда — ДР Конго, Фекир — Алжир. Респект!" — написал Штимац.

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Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018

В Напомним, что финал чемпионата мира по футболу-2018 состоится в воскресенье, 15 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объекты
сборная Хорватии по футболуСборная Франции по футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Очень верно! Позор такой Франции! И про равенство не надо - я о том, что есть такая куча этой дряни, что равенства нет!
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