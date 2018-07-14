"С кем мы играем?" В Хорватии указали на "подставу" накануне финала ЧМ-2018

Бывший тренер сборной Хорватии Игор Штимац с возмущением указал на то, что сборная Франции на самом деле является африканской командой из-за большого количества выходцев из стран черного континента.

"Кто-нибудь знает, с кем мы в финале играем? Кимпембе — ДР Конго, Дембеле — Мавритания, Сидибе — Мали, Умтити — Камерун, Погба — Гвинея, Толиссо — Того, Матюиди — Ангола, Канте — Мали, Нзонзи — ДР Конго, Мбаппе — Камерун, Менди — Сенегал, Манданда — ДР Конго, Фекир — Алжир. Респект!" — написал Штимац.

В Напомним, что финал чемпионата мира по футболу-2018 состоится в воскресенье, 15 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.