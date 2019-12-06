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6 декабря • обновлено в 12:31
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"С головой не в порядке": Запашный предложил "покрошить" фанатов и получил в ответ

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В России призвали проверить на предмет нарушения законодательства слова главы Большого московского цирка Эдгарда Запашного, призвавшего ОМОН "покрошить" футбольных болельщиков.

"У человека явно с головой не в порядке, если он позволяет себе говорить такие вещи. Но тут, кажется, есть еще призыв к насилию. Не нарушение ли это законодательства?" – возмутился Telegram-канал Ложа прессы.

Эдгард Запашный

Эдгард Запашный

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Запашный резко высказался по поводу нецензурных выкриков во время футбольных матчей в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы, заявив, что "ввел бы ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал допинговый скандал, развернувшийся вокруг России.

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Тема
чемпионат России
Место
Россия Москва
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