С двумя новичками: "Динамо" назвало заявку на матч с "Ференцварошем"

Михаил Морозов Футбол 19:30, 26.10.2020 Обновлено: 19:47, 26.10.2020

Киевское "Динамо" представило заявку на матч второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша", который состоится в среду, 28 октября.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, главный тренер Мирча Луческу взял 26 футболистов на поединок в Будапешт. Среди них есть двое новичков – полузащитник Тудор Бэлуцэ и нападающий Клейтон. Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Моргун, Нещерет;

Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Бэлуцэ, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

Нападающие: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

Игроки обороны Владимир Костевич и Никита Бурда не полетели с командой из-за повреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали положительные тесты на коронавирус и не смогут помочь "Динамо" в Венгрии.

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