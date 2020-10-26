С двумя новичками: "Динамо" назвало заявку на матч с "Ференцварошем"

Киевское "Динамо" представило заявку на матч второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша", который состоится в среду, 28 октября.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, главный тренер Мирча Луческу взял 26 футболистов на поединок в Будапешт. Среди них есть двое новичков – полузащитник Тудор Бэлуцэ и нападающий Клейтон. Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Моргун, Нещерет;

Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Бэлуцэ, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

Нападающие: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

Игроки обороны Владимир Костевич и Никита Бурда не полетели с командой из-за повреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали положительные тесты на коронавирус и не смогут помочь "Динамо" в Венгрии.