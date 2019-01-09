С "Динамо" рассчитались за трансфер шестилетней давности

Киевское "Динамо" получило выплату от бразильского клуба "Атлетико Минейро". Латиноамериканцы задолжали украинцам за трансфер форварда Андре, который состоялся шесть лет назад.

В последнее время бразильский клуб испытывал финансовые затруднения. Дела по задолженности по трансферам четырех футболистов были переданы в Международный арбитражный суд в Лозанне и грозили "Атлетико" жесткими санкциями. В частности, с команды могли снять очки в чемпионате, а также наложить запрет на трансферную деятельность. Однако новые кредиторы клуба погасили задолженности перед старыми клубами своих игроков, сообщает Globo.

Андре ФК Динамо Киев

Напомним, что Андре выступал за киевское "Динамо" в 2010-2012 годах. В составе украинского клуба бразильский нападающий провел девять матчей, при этом ни разу не забив. В 2011 году футболиста отдавали в аренду во французский "Бордо".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из администраторов группы Troublemakers & Ultras Action в Facebook рассказал, что познакомился в Малайзии с украинским экс-футболистом, который находится без документов и крыши над головой.

В диалоге мужчина подтвердил, что является экс-игроком киевского "Динамо" Борисом Деркачом.