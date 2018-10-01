С дебютантом: Шевченко назвал состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список футболистов, которые примут участие в подготовке команды к матчам с Италией (10 октября) и Чехией (16 октября). Стоит отметить первое приглашение в стан "желто-синих" защитника бельгийского "Гента" Игоря Пластуна.

Полностью список вызванных в сборную Украины выглядит так:

вратари – Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания), Денис Бойко ("Динамо")

защитники – Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Никита Бурда ("Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Василий Кравец ("Луго", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия)

ФФУ

полузащитники – Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос (оба – "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия) Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия)

нападающие – Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный Союз наказал Украину в Лиге наций из-за поведение болельщиков.