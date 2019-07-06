"С болью и грустью": новый тренер "Шахтера" сделал заявление про "Донбасс Арену"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, что ему очень тяжело видеть пустующую "Донбасс Арену".

"Очень сложно мне говорить на политическую тему. Мир знает, что происходит в Украине. Это все, что могу сказать. Я, как брат, сын и отец, хочу мира. Хочу, чтобы все закончилось и все были довольны. С болью и грустью смотрю на наш стадион в Донецке. Но такова жизнь", - цитирует португальца tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Луиш Каштру был назначен новым главным тренером донецкого "Шахтера".

В мае житель оккупированного Донецка снял видеоблог о состоянии знаменитого стадиона после 5 лет войны с Россией.

Отметим, что в феврале на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

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