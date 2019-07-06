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"С болью и грустью": новый тренер "Шахтера" сделал заявление про "Донбасс Арену"

2.3тЧитать материал на украинском

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, что ему очень тяжело видеть пустующую "Донбасс Арену".

"С болью и грустью": новый тренер "Шахтера" сделал заявление про "Донбасс Арену"

"Очень сложно мне говорить на политическую тему. Мир знает, что происходит в Украине. Это все, что могу сказать. Я, как брат, сын и отец, хочу мира. Хочу, чтобы все закончилось и все были довольны. С болью и грустью смотрю на наш стадион в Донецке. Но такова жизнь", - цитирует португальца tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Луиш Каштру был назначен новым главным тренером донецкого "Шахтера".

В мае житель оккупированного Донецка снял видеоблог о состоянии знаменитого стадиона после 5 лет войны с Россией.

Отметим, что в феврале на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ну это при хохлах проводили всякие Евро турниры, строили аэроплрты, развивали инфраструктуру, процветали заводы. Все это чуждо для расеянца. Жить в говне и жрать с лопат. Вот блаженство!!!
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