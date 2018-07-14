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Чемпионат мира 2018
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"Ряженные ФСО-шники": Путина высмеяли в сети из-за финала ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин решил присутствовать на финальной игре ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Франции.

"15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу-2018 и посмотрит финальный матч между сборными Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники". Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата", – сообщили в пресс-службе Кремля.

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Такое пафосное решение главы РФ вызвало насмешки у болельщиков. Фанаты представляют, что вместе с Путиным прибудет полстадиона сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО).

Напомним, что в воскресенье, 15 июля, на ЧМ-2018 состоится последний, самый главный поединок турнира. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
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Антоша Варежкин
Антоша Варежкин
Как же у вас бомбит))) Не расстраивайтесь вы так, заболеть можете
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