"Ряд штрафных санкций": ФИФА жестко обломала оккупантов в Крыму с ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в оккупированном Россией Крыму, сообщил "министр курортов и туризма" полуострова Вадим Волченко.

"Мы и Федеральное агентство по туризму обращались в структуры ФИФА за разрешением на публичные трансляции чемпионата мира по футболу и не получили ответа. Такая своеобразная позиция – нет ни отказа, ни ответа. Придраться вроде бы не к чему, но по сути это есть запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу. Это абсолютно несправедливо", – цитирует "РИА Новости" Волченко.

При этом, как сообщил российский министр, позиция ФИФА "блокирует какие-либо активности".

"Мы, конечно, сохраняем еще надежду, но осталась неделя, а неофициальная трансляция подлежит целому ряду штрафных санкций и чревата и для Крыма, и для российского футбола, и в целом для проведения чемпионата мира", – подчеркнул Волченко.

Напомним, что в январе этого года президент фейкового Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что ФИФА может утвердить фан-зоны ЧМ-2018 в Симферополе и Севастополе.