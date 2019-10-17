"Мы 15 тысяч похоронили ради чего?" Известный вратарь возмущен властью в Украине

Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота "Мариуполя", Рустам Худжамов, считает большой ошибкой попытки новой власти договорится с террористами "Л/ДНР".

Рустам Худжамов

"Пока что я вижу только шоу, законы, которые они предлагают внести об амнистии для сепаратистов – это что такое? Мы 15 тысяч человек похоронили ради чего? Каждый день ребята гибнут ради чего? Чтобы обратно дружить с ними? Я лично не за это", – сказал Худжамов в интервью СпортАрене.

По мнению голкипера людям надели большой шлем на голову в виде телевизионной картинки, формулы Роттердам + и анонсировали огромные зарплаты .

"На следующий год вижу, что никаких изменений по тарифам и повышений зарплат не будет. Я высказываю свое мнение и знаю, что 73% набегут в комментарии и отпинают меня", - иронично подытожил футболист.

Ранее Худжамов заявил, что у наших футболистов большие проблемы с украинским языком. По мнению спортсмена многие используют суржик и это настоящий кошмар.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!