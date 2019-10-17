"Плохой, с*ка, плохой!" Известный вратарь наехал на Путина из-за войны в Украине

Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота "Мариуполя", Рустам Худжамов, уверен, что не может быть двузначного мнения по поводу главной причины войны в нашей стране.

"В этом вопросе у меня нет качелей. А может все-таки Путин – не плохой? Та плохой, с*ка, плохой. Когда я в 2016 году приехал, здесь стояли лайтбоксы с рекламой. Там были фотографии парней, которые погибли при обороне Мариуполя. Очень много молодых пацанов, наши ультрасы воевали, я с ним общался, с харьковскими. Реально каждый день убивают. Как это не плохой? Как это не война? Как это стороны конфликта назвать? Это война самая настоящая. Уже пора раздуплиться, что это война. А не называть это сторонами конфликта или гражданской войной. Какая гражданская война?" - заявил футболист в интервью СпортАрене.

Ранее Худжамов заявил, что у наших футболистов большие проблемы с украинским языком. По мнению спортсмена многие используют суржик и это настоящий кошмар.

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