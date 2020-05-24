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24 мая • обновлено в 19:39
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Русский немец Эдуард Левен, отказавшийся играть за сборную России, забил супергол со штрафного

4.5т
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Полузащитник "Аугсбурга" Эдуард Левен, который имеет российское и немецкое гражданство, отметился фантастическим ударом со штрафного в 27-м туре Бундеслиги.

Матч против "Шальке" состоялся в Гельзенкирхене и завершилась победой "Аугсбурга" (3:0). Уже на 6-й минуте 23-летний уроженец Сибири невероятным образом закрутил мяч точно в девятку ворот хозяев.

Отметим, что в свое время Эдуард отказался играть за российскую команду.

"Перед ЧМ-2018 года Российский футбольный союз связался со мной. Они хотели заполучить меня перед домашним чемпионатом мира. Я отказался, и с тех пор меня не трогали. Честно говоря, я не могу представить, что буду играть за Россию. Я принял решение играть за Германию – даже если никогда не попаду в основную сборную, считаю это правильно", – рассказал в свое время Левен в интервью Kicker.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский отметился роскошным голом в 10-м туре чемпионата Беларуси.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Германии
Место
Германия
Тег
ФК Шальке-04
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