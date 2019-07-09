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"Русский мир" – вредно": клуб Милевского "послал" Россию

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Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев поддал жесткой критике идею вхождения клубов из Беларуси в российскую футбольную Премьер-лигу.

Владелец клуба, цвета которого защищает украинец Артем Милевский, назвал это очередной попыткой РФ реализовать идею "русского мира".

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Артем Милевский

Артем Милевский

"Прессбол"

"Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам – вредно", – цитирует Зайцева "Прессбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, в руководстве Российского футбольного союза озвучили идею с привлечением в национальный чемпионат лучших клубов из страны бывшего СССР.

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Персона
Артем Милевский
Тег
Динамо-Брест
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Закон Порядок
Закон Порядок
идиоты.из дворовой команды выйти на городской уровень.вон Израиль рвется в евролигу.
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