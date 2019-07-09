"Русский мир" – вредно": клуб Милевского "послал" Россию

Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев поддал жесткой критике идею вхождения клубов из Беларуси в российскую футбольную Премьер-лигу.

Владелец клуба, цвета которого защищает украинец Артем Милевский, назвал это очередной попыткой РФ реализовать идею "русского мира".

Артем Милевский "Прессбол"

"Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам – вредно", – цитирует Зайцева "Прессбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, в руководстве Российского футбольного союза озвучили идею с привлечением в национальный чемпионат лучших клубов из страны бывшего СССР.

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