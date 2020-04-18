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18 апреля • обновлено в 21:07
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"Русский мир убивает": блогер показал, как выглядит "Донбасс Арена" после 6 лет войны

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Проживающий в оккупированном Россией Донецке местный блогер Виконста показал, как выглядит знаменитый стадион "Донбасс Арена" и прилегающей к нему местность после почти 6 лет войны.

В комментарии к видео пользователи отмечают, что территория выглядит пустынной, и связывают причину такого не только с карантином из-за пандемии коронавируса.

Донбасс Арена

Донбасс Арена

кадр из видео

Донбасс Арена

Донбасс Арена

кадр из видео

Донбасс Арена

Донбасс Арена

кадр из видео

Донбасс Арена

Донбасс Арена

кадр из видео

Донбасс Арена

Донбасс Арена

кадр из видео

Донбасс Арена

Донбасс Арена

кадр из видео

Донбасс Арена

Донбасс Арена

кадр из видео

"Пусто, грустно. Надеюсь всё изменится! Обнадеживающий детский рисунок...приподнял настроение... Терпения нам и здоровья", "Между нами пустыня, очень грустный пейзаж...", "Зловеще... Еще и рисунок в тему. Страшно и печально", "Русский мир убивает! Поэтому с Донецком все...", - пишут юзеры.

"Русский мир убивает": блогер показал, как выглядит "Донбасс Арена" после 6 лет войны
"Русский мир убивает": блогер показал, как выглядит "Донбасс Арена" после 6 лет войны
"Русский мир убивает": блогер показал, как выглядит "Донбасс Арена" после 6 лет войны
"Русский мир убивает": блогер показал, как выглядит "Донбасс Арена" после 6 лет войны
"Русский мир убивает": блогер показал, как выглядит "Донбасс Арена" после 6 лет войны

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа исполнилось 10 лет со дня открытия "Донбасс Арены". ФК "Шахтер" опубликовал трогательный пост в Instagram, посвященный юбилею стадиона с фотографиями "Донбасс Арены" довоенного периода.

В мае житель оккупированного города снял видеоблог о состоянии знаменитого спорткомплекса после 5 лет войны с Россией.

Отметим, что в феврале на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Украина Донецк
Тег
Донбасс Арена
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Комментарии
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Шо натворил пу в нашей стране, сколько принес горя?! Не должно ему это сойти с рук... Не должно...
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1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кунецкая Раїса, вы все это сами натворили. Вооружённые госперевороты - они такие
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0
0
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Пусто - но чисто! А Киев * тонет в мусоре* Обозреватель, 10 апреля " В Киеве назревает мусорная катастрофа: город тонет в горах грязи. Эксклюзивные фото и видео "
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1
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Все красиво, ухожено. А на Украине вокруг стадионов сейчас столпотворение?
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0
4
Спорт Футбол

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