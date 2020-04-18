Проживающий в оккупированном Россией Донецке местный блогер Виконста показал, как выглядит знаменитый стадион "Донбасс Арена" и прилегающей к нему местность после почти 6 лет войны.

В комментарии к видео пользователи отмечают, что территория выглядит пустынной, и связывают причину такого не только с карантином из-за пандемии коронавируса.

Донбасс Арена кадр из видео

Донбасс Арена кадр из видео

Донбасс Арена кадр из видео

Донбасс Арена кадр из видео

Донбасс Арена кадр из видео

Донбасс Арена кадр из видео

Донбасс Арена кадр из видео

"Пусто, грустно. Надеюсь всё изменится! Обнадеживающий детский рисунок...приподнял настроение... Терпения нам и здоровья", "Между нами пустыня, очень грустный пейзаж...", "Зловеще... Еще и рисунок в тему. Страшно и печально", "Русский мир убивает! Поэтому с Донецком все...", - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа исполнилось 10 лет со дня открытия "Донбасс Арены". ФК "Шахтер" опубликовал трогательный пост в Instagram, посвященный юбилею стадиона с фотографиями "Донбасс Арены" довоенного периода.

В мае житель оккупированного города снял видеоблог о состоянии знаменитого спорткомплекса после 5 лет войны с Россией.

Отметим, что в феврале на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

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