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Русские девушки: тренер сборной ввел секс-запрет на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор ввел в команде запрет на секс с русскими девушками во время чемпионата мира-2018 в России.

Рор отметил, что не видит проблемы в том, чтобы спортсменов навещали их жены после игр или в те дни, когда команда не тренируется.

"Тем не менее я не разрешу им приглашать русских девушек. Нет, нет, нет. Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается", — отметил нигерийский наставник в интервью completesportsnigeria.

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Тема
ЧМ-2018
Объект
сборная Нигерии по футболу
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