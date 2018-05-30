Русские девушки: тренер сборной ввел секс-запрет на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор ввел в команде запрет на секс с русскими девушками во время чемпионата мира-2018 в России.

Рор отметил, что не видит проблемы в том, чтобы спортсменов навещали их жены после игр или в те дни, когда команда не тренируется.

"Тем не менее я не разрешу им приглашать русских девушек. Нет, нет, нет. Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается", — отметил нигерийский наставник в интервью completesportsnigeria.

Ранее СМИ назвали украинский канал, который покажет чемпионат мира по футболу в России.