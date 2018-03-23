Русские болельщики не выдержали позора сборной России в Москве

Большинство российских болельщиков ушли со стадиона Лужники как минимум за 10 минут до окончания матча Россия - Бразилия (0:3). Об этом пишут многочисленные фанаты в социальных сетях, отвечая на заявление генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

Функционер похвастался, что "последний человек ушел с трибун через 11 минут после финального свистка" и "это хороший показатель".

"С точки зрения организации все прошло штатно, схемы выгрузки сработали", - добавил он.

"Люди начали уходить за двадцать минут до конца матча,потому что эту блевотню от нашей сборной невозможно смотреть", - пишут фанаты.

Ранее сообщалось об ужасной организации матча Россия - Бразилия.