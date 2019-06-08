"Руска курва": украинские фанаты отомстили за любовь к стране-агрессору

Украинские фанаты перед отборочным матчем чемпионата Европы-2020 с командой Сербией на "Арене Львов" заглушили гимн гостей речевкой "Руска курва".

Этой популярной в узких кругах песней, наши ультрас отомстили сербским поклонникам "русского мира" за частую демонстрацию преданности стране-агрессору.

Например в 2014 году фанаты сербской баскетбольной команды "Црвена Звезда" вывесили на домашнем матче Евролиги против киевского "Будивельника" флаг России.

Новости Стадион во Львове невероятно исполнил гимн Украины перед матчем с Сербией

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборной Сербии решили не приезжать во Львов, чтобы поддержать свою национальную команду в матче отбора к Евро-2020 против сборной Украины.

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить.

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