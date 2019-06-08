"Руска курва": украинские фанаты отомстили за любовь к стране-агрессору

Украинские фанаты перед отборочным матчем чемпионата Европы-2020 с командой Сербией на "Арене Львов" заглушили гимн гостей речевкой "Руска курва".
Этой популярной в узких кругах песней, наши ультрас отомстили сербским поклонникам "русского мира" за частую демонстрацию преданности стране-агрессору.
Например в 2014 году фанаты сербской баскетбольной команды "Црвена Звезда" вывесили на домашнем матче Евролиги против киевского "Будивельника" флаг России.
Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборной Сербии решили не приезжать во Львов, чтобы поддержать свою национальную команду в матче отбора к Евро-2020 против сборной Украины.
Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.
После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить.
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