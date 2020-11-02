Румынский вратарь забил гол ударом через все поле. Видео

Вратарь дублирующего состава бухарестского "Стяуа" Разван Удря отметился невероятным голом в воротам "Волунтари-2" в очередном матче чемпионата в третьей лиге.

Голкиперу "армейцев" удалось поразить чужие ворота ударом от своей штрафной. Момент произошел на 41-й минуте игры. Дабы не дать форварду хозяев успеть к мячу, Удря выбежал за пределы штрафной и в касание выбил его далеко к воротам "Волунтари-2".

Удар вышел настолько сильным, что стал голевым. Перелетев через все поле, мяч оказался в сетке, а вратарь хозяев откровенно прозевал эпизод. Интересно, что этот гол стал победным.

В итоге второй состав "Стяуа" отпраздновал уверенную победу со счетом 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился хет-триком в очередном матче чемпионата Бельгии, забив три гола за 15 минут.