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Румынский вратарь придумал новый способ тянуть время: опубликовано видео

4.1тЧитать новость на украинском

Румынский голкипер, выступающий в одной из низших лиг чемпионата страны, придумал инновационный способ затягивать время в концовке матча. Вратарь очень-очень долго выбивал мяч, практически уйдя со стадиона.

Аккуратно поставив кожаную сферу на точку, футболист к удивлению телевизионщиков направила за поле, после чего неспешно совершил разбег и сильным ударом отправил мяч в игру.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот курьезный эпизод.

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Напомним, что ранее вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус стал главным антигероем финального поединка Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Голкипер сборной Германии пропустила два позорных гола и фактически лишил свою команду победы.

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