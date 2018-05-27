Румынский вратарь придумал новый способ тянуть время: опубликовано видео

Румынский голкипер, выступающий в одной из низших лиг чемпионата страны, придумал инновационный способ затягивать время в концовке матча. Вратарь очень-очень долго выбивал мяч, практически уйдя со стадиона.

Аккуратно поставив кожаную сферу на точку, футболист к удивлению телевизионщиков направила за поле, после чего неспешно совершил разбег и сильным ударом отправил мяч в игру.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот курьезный эпизод.

Напомним, что ранее вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус стал главным антигероем финального поединка Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Голкипер сборной Германии пропустила два позорных гола и фактически лишил свою команду победы.