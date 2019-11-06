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6 ноября • обновлено в 12:00
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"Руководствуются страхом": Ракицкий отказался играть в сборной Украины

11.6т Читать материал на украинском

Защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий сделал заявление о завершении карьеры в сборной Украины по футболу.

"Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-20, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызова в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?" - написал Ракицкий у себя в Instagram.

Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Он также отметил, что для него было честью "защищать сборную своей страны", побеждать и "доказывать силу украинцев".

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"Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!" – написал Ракицкий.

Ракицкий сыграл за сборную Украины 54 матча, забил 4 гола. Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018-го против Чехии (1:0). После перехода в "Зенит" в январе 2019-го Ракицкий не получал вызов в сборную.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий "помог" "Зениту" опозориться в Лиге чемпионов.

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Персона
Ярослав Ракицкий
Тег
Сборная Украины по футболу
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Насквозь лживое обращение Рахитского. Если ты такой правдоруб и смельчак, напиши : "Шевченко и тренерский состав сборной бояться приглашать футболистов-ренегатов." Так нет - "...страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду". Футбольные почтальоны, что ли? Дальше эта лживая т#арь пишет что ждал вызова в сборную весь 2019. Как в песне : "... а я так ждал, надеялся и верил". Болелы из Луганды , после этих слов, рыдают навзрыд. "...Для меня было честью защищать сборную своей страны". А от кого он сборную защищал? "Честь представлять цвета своего флага" - очередная ложь. Ему гимн этой страны петь - было "в западло", а на флаг ему - глубоко начхать. "Желаю только золотых наград!" - Желает неосуществимого достижения. Фальшивое, лицемерное и неискреннее послание Рахитского. Возможно и скорее всего - написанное под чью то диктовку.
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Го Валентин
Го Валентин
Без ракицкого сборная играет намного круче и при этом он считает, что пострадал, бедолага, за политику? "Смешной" деятель, в московской федерации ему самое место, молодец, сделал свой правильный выбор. Кстати, это отличный пример для остальных любителей московии - собрались, и переехали в страну своей мечты. И будет вам счастье, как ракицкому.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Го Валентин, ну зачем ты тут воняешь своей русофобией?
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Го Валентин, намного круче, это как? В политике и в сельском хозяйстве тоже разбираешься?
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Юрченко Володимир
Юрченко Володимир
Ракицький точно не сповна розуму! Його зі збірної викинули більше року тому, а він тільки прокинувся. Жаль, що сучасні українські футболісти настільки розумово обмежені люди.
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