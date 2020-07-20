Руководство "Динамо" определилось с будущим Михайличенко – СМИ

Игорь и Григорий Суркисы определились с будущим Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо".

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, руководство команды приняло решение не увольнять наставника и дать ему возможность подготовить киевлян к старту нового сезона. Если Михайличенко не удастся вывести "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21, то он будет уволен.

Стала известна судьба Михайличенко в "Динамо" Динамо Киев Inside

Напомним, что столичная команда проиграла "Колосу" в последнем туре украинской Премьер-лиги и установила клубный антирекорд, но все же сумела занять второе место в чемпионате благодаря ничьей в матче между "Зарей" и "Десной".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайличенко оценил качество игры и результат в поединке против "Колоса" (0:2).