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Рука Реброва: украинцы устроили феерию в Лиге чемпионов

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Клуб украинского наставника Сергея Реброва - венгерский "Ференцварош" - пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, с боем обыграв по сумме двух матчей болгарский "Лудогорец".

В первом матче на своем поле "Ференцварош" победил со счетом 2:1, а в ответной встрече на выезде подопечные Реброва были также убедительны - победа 3:2.

Сергей Ребров

Сергей Ребров

официальный сайт "Ференцвароша"

Новости
Дичь дня: команда вылетела из Лиги чемпионов, ведя 3:0 к 10-й минуте

Характерно, что первый гол в этом поединке забил украинский легионер "Ференцвароша", экс-динамовец Игорь Харатин, замкнув ударом головой на дальней штанге подачу с углового. Ему ассистировал еще один украинец Александр Зубков.

Спустя 4 минуты Зубков также отдал результативный пас на Михала Шкварку, который сделал счет 2:0.

Добившись комфортного преимущества в счете, команда Реброва довела игру до победы - 3:2. Таким образом, "Ференцварош" стал участником второго отборочного раунда ЛЧ, где его соперником будет мальтийская "Валлетта".

Как сообщал OBOZREVATEL, в клубе Сергея Реброва произошел грандиозный скандал: украинский наставник выгнал из команды за предательство своего соотечественника, игрока сборной Украины.

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Персона
Сергей Ребров
Место
Болгария
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