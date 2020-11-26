"Рука бога", наркотики и внебрачные дети: главные факты о легендарном Диего Марадоне

Диего Армандо Марадона посвятил футболу 23 года своей жизни. Он выступал за "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", национальную сборную Аргентины. В активе бомбардира победы на чемпионате мира 1986 года, чемпионатах Италии и Аргентины, Кубке и Суперкубке УЕФА.

Однако жизнь Марадоны бурлила и за пределами футбольного поля: скандалы, многочисленные романы, вражда с "королем футбола" Пеле и наркотическая зависимость.

Вечером 25 ноября Марадоны не стало. И пока мир прощается с легендарным футболистом, OBOZREVATEL собрал для вас главные факты о великом аргентинце.

ДВАЖДЫ САМЫЙ ДОРОГОЙ ФУТБОЛИСТ МИРА

Диего Марадона остается единственным на сегодняшний день игроком, за трансферы которого были заплачены рекордные суммы отступных.

В мае 1982 года нападающий решил покинуть "Бока Хуниорс" и перебрался в "Барселону" за пять миллионов фунтов, установив мировой рекорд.

Марадона перешел в "Наполи" за 7,6 млн фунтов.

Проведя два сезона в столице Каталонии и забив 38 голов в 58 матчах, Марадона перешел в итальянский "Наполи". Летом 1984-го "партенопеи" заплатили за форварда рекордные 7,6 миллионов фунтов.

"РУКА БОГА"

Диего Армандо является автором, пожалуй, двух самых знаменитых голов в истории чемпионатов мира.

На Мундиале 1986 года, который принимала Мексика, Марадона буквально в одиночку сделал Аргентину сильнейшей командой планеты. На пути к трофею в четвертьфинале "альбиселесте" встречались с англичанами.

На 51-й минуте встречи после срезки защитника аргентинец рукой переправил мяч в сетку, чего не заметили арбитры. После матча Марадона заявил, что это была "рука бога".

Спустя четыре минуты форвард забил гол, который был признан лучшим в истории ЧМ. Диего обыграл половину сборной Англии и поразил ворота Шилтона.

СОПЕРНИЧЕСТВО С ПЕЛЕ

Яркая игра Марадоны, его техника и пластика, всегда заставляли болельщиков сравнивать его с "королем футбола" Пеле.

Это заочное соперничество сопровождало Диего на протяжении всей его карьеры. В 2000 году ФИФА решила определить лучшего игрока столетия и провела соответствующее голосование, которое Марадона выиграл с большим отрывом.

Марадона и "король футбола" Пеле.

В результате ФИФА решила отдать награду аргентинцу и бразильцу одновременно, однако на церемонии вручения Марадона устроил демарш, а Пеле усомнился в победе оппонента.

Впрочем, накануне Евро-2016 легендарные футболисты помирились. "Больше никакого противостояния. Я хочу поблагодарить Пеле за все. Мы знаем, кто он и кем будет всегда. Нам нужны такие иконы футбола, как он", – сказал тогда Диего.

Пеле и Марадона на приеме у Путина.

НАРКОМАН

В 1991 году вокруг Марадоны разразился грандиозный скандал: после одного из матчей чемпионата Италии аргентинец провалил допинг-тест. В его анализах были обнаружены следы кокаина.

В результате форвард "Наполи" был дисквалифицирован на 15 месяцев. Против него было также возбуждено уголовное дело за связи с мафией.

Марадона на матч Нигерия – Аргентина на ЧМ-2018. Twitter ItsEronG

Повторно Диего был пойман на наркотиках накануне чемпионата мира 1994 года в США. ФИФА отстранила футболиста от турнира, что привело к вылету аргентинцев уже на стадии 1/8 финала.

В 1997-м Марадона вновь попался на употреблении наркотиков. Он ни один раз лечился от зависимости, однако справиться с ней так и не смог.

НЕНАВИСТНИК США И ФАНАТ ПУТИНА

Легендарный футболист всегда остро и откровенно высказывался о политике и мировых лидеров. Он откровенно ненавидел США, о чем завил в эфире ТВ-шоу в 2007-м.

Марадона поддерживал политику кубинского лидера Фиделя Кастро и лидера Кубинской революции Эрнесто Че Гевары. Татуировки с их изображением футболист набил на свое тело.

Диего Армандо встретился с Путиным перед ЧМ-2018.

Он также восхищался президентом России Владимиром Путиным. "Он – мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин", – признавался Марадона.

СКАНДАЛЫ И ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ

Официально Диего Армандо был женат один раз. Его избранницей в 1984 года стала Клаудия Вильяфанья, в браке с которой у Марадоны родились две дочери.

Уже после развода с Клаудией в 2003 году великий футболист признал внебрачного сына Диего Синагру, который родился, когда Марадона выступал за "Наполи". Однако СМИ предполагают, что у аргентинца есть еще минимум двое детей.

Диего Марадона с Клаудией Велафаньей (слева) и дочерьми.

Аргентинец не раз попадал в громкие скандал. В 1994 году он ранил из пневматической винтовки четырех журналистов. Суд длился четыре года, но так ничем и не закончился.

В 2014-м одному из репортеров досталось за попытку сфотографировать сына Марадоны. Также Диего ни раз избивал свою бывшую подругу Росио Оливу. А на ЧМ-2018 в России на матче Аргентины с Нигерией Диего был замечен на трибуне в неадекватном состоянии, а потом и вовсе потерял сознание.