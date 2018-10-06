Рухнул: секс-скандал Роналду поставил под удар "Ювентус"

Итальянский "Ювентус" понес финансовые потери из-за обвинения в изнасиловании главной звезды команды португальца Криштиану Роналду.

Акции клуба на торгах Миланской биржи упали на 5,8% и теперь составляют €1,25 за бумагу, сообщает ТАСС.

Криштиану Роналду ФК Ювентус

Напомним, что 5-кратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании. Жертвой звездного португальца стала 34-летняя Кэтрин Майорга. Инцидент произошел в 2009 году в американском Лас-Вегасе, штат Невада. После этого случая девушка хотела наложить на себя руки.

Из-за скандала Роналду исключили из сборной Португалии, а серьезные контракты спортсмена с компаниями Nike и EASport находятся под угрозой расторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду нанял частного детектива, чтобы уличить Майоргу во лжи.