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Рухнул: секс-скандал Роналду поставил под удар "Ювентус"

1.1тЧитать материал на украинском

Итальянский "Ювентус" понес финансовые потери из-за обвинения в изнасиловании главной звезды команды португальца Криштиану Роналду.

Акции клуба на торгах Миланской биржи упали на 5,8% и теперь составляют €1,25 за бумагу, сообщает ТАСС.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

ФК Ювентус

Новости
Роналду помог "Ювентусу" озолотиться

Напомним, что 5-кратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании. Жертвой звездного португальца стала 34-летняя Кэтрин Майорга. Инцидент произошел в 2009 году в американском Лас-Вегасе, штат Невада. После этого случая девушка хотела наложить на себя руки.

Из-за скандала Роналду исключили из сборной Португалии, а серьезные контракты спортсмена с компаниями Nike и EASport находятся под угрозой расторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду нанял частного детектива, чтобы уличить Майоргу во лжи.

Персона
Криштиану Роналду
Объект
ФК Ювентус
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