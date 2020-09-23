"Шахтер" сенсационно упустил очки в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно сыграл в гостях вничью с "Рухом". Встреча на "Арене Львов", которая прошла со зрителями, завершилась со счетом 1:1.

С первых минут гости захватили инициативу, постоянно напрягая защиту аутсайдера УПЛ острыми выпадами. Несколько раз "горняки" были очень близки к голу. Особенно запомнился удар в штангу от Тете на 11 минуте. До конца тайма "Рух" выровнял ситуацию, отвечая опасными выпадами.

Все основные события произошли после перерыва. Уже на 2-й минуте второго тайма Кухарук выполнил прострел в штрафную, Степаненко попытался перехватить удар, но срезал мяч в свои ворота.

На этом кошмар подопечных Каштру не закончился. Спустя еще 2 минуты Бондарь пошел до конца в подкате, задел соперника и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

"Рух" очень низко сел в защиту, оставив себе лишь варианты с контратаками, но такая тактика оказалась не самой выгодной. На 67-й минуте Марлос сравнял счет после идеального паса от Тайсона.

До конца основного времени "Шахтер" провел в атаках, но вырвать победу не смог.

Более того, на последних секундах футболисты из Львова имели великолепную возможность добыть 3 очка.

"Рух" – "Шахтер" 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 47, автогол Степаненко, 1:1 – 67 Марлос.

Рух – Бандура, Глиха, Дуц, Парамонов, Копына, Климчук (Бойчук, 66), Мысык (Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Брикнер (Заставный, 72), Мартынюк, Кухаревич (Кондраков, 59).

Шахтер – Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Коноплянка (Марлос, 29), Тете (Соломон, 46), Алан Патрик (Коваленко, 79), Маркос Антонио (Степаненко, 46), Тайсон, Мораес (Фернандо Педро, 86).

Предупреждения: Бондарь (35), Брикнер (42), Кухарук (43), Кухаревич (51), Мартынюк (53), Алан Патрик (54), Степаненко (70), Глиха (87), Бойчук (90), Дуц (90).

Удаление: Бондарь (50).

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября "оранжево-черные" в матче 3-го тура УПЛ сыграли в ничью с луганской "Зарей".

Поединок впервые после начала карантина прошел со зрителями и завершился со счетом 2:2.