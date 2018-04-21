Ротань отдал чудо-пас на 50 метров в стиле Пирло

Полузащитник "Динамо" Руслан Ротань отметился фантастическим пасом в полуфинальном матче Кубка Украины против "Днепра-1". 36-летний уроженец одним ударом перебросил всех защитников соперника.

На 66-й минуте встречи киевский футболист увидел рывок Вербича и мощнейшим "выстрелом" метров с 50 вывел партнера по команде на ударную позицию. Словенец с острого угла пробил Юрчука, сделав счет 4:1.

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Ранее "Обозреватель" сообщал, что киевское "Динамо" в центральном матче 27-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге добыло тяжелую победу над "Шахтером". Встреча в Харькове завершилась с итоговым счетом 1:0.