"Ростов", забив на первой минуте, пропустил 10 голов от "Сочи"
Футбольный клуб "Ростов" проиграл на выезде "Сочи" в 23-м туре российской Премьер-лиге в матче, который уже назвали самым позорным в истории.
Гости столкнулись со вспышкой коронавируса в первой команде и просили соперников о переносе поединка, но те ответили отказом. В итоге ростовчане выставили на игру футболистов, все из которых младше 20 лет. Сочинцы в свою очередь решили сыграть основой, что и вылилось в разгром – 10:1.
Интересно, что "Ростов" открыл счет первым, причем сделал это на 52-й секунде усилиями Романа Романова. А в середине первого тайма 17-летний вратарь гостей Денис Попов отразил пенальти. В составе сочинцев хет-триком отметился нападающий Александр Кокорин, отсидевший в тюрьме за разбой.
Премьер-лига России. 23-й тур
"Сочи" – "Ростов" 10:1 (4:1, 6:0)
Голы: 0:1 – 1 Романов, 1:1 – 6, автогол Абрамов, 2:1 – 15 Кокорин, 3:1 – 44 Кокорин, 4:1 – 45 Заболотный, 5:1 – 47 Заболотный, 6:1 – 51 Кокорин, 7:1 – 53 Новосельцев, 8:1 – 74 Полоз, 9:1 – 86 Полоз, 10:1 – 87 Колдунов.
Российские СМИ массово осудили "Сочи" за отказ от переноса игры и сильнейший состав на игру.
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