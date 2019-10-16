РосСМИ заговорили по-украински из-за Евро-2020

Известное российское издание "Советский спорт" посвятило исторической победе сборной Украины над Португалией в квалификации чемпионата Европы-2020 первую полосу своего свежего номера.

При этом журналисты российского издания решили вынести в заголовок фразу на украинском языке "Україна - це Європа!"

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в невероятном по накалу поединке обыграла в Киеве действующих чемпионов Европы и победителей Лиги наций - сборную Португалии - со счетом 2:1.

"Сине-желтые" одержали в отборочном цикле Евро-2020 шесть побед кряду и досрочно обеспечили себе первое место в группе и выход в финальную часть ЧЕ. Жеребьевка финальной части чемпионата континента состоится 30 ноября.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!