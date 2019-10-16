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16 октября • обновлено в 12:39
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РосСМИ заговорили по-украински из-за Евро-2020

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Известное российское издание "Советский спорт" посвятило исторической победе сборной Украины над Португалией в квалификации чемпионата Европы-2020 первую полосу своего свежего номера.

При этом журналисты российского издания решили вынести в заголовок фразу на украинском языке "Україна - це Європа!"

РосСМИ заговорили по-украински из-за Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в невероятном по накалу поединке обыграла в Киеве действующих чемпионов Европы и победителей Лиги наций - сборную Португалии - со счетом 2:1.

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"Сине-желтые" одержали в отборочном цикле Евро-2020 шесть побед кряду и досрочно обеспечили себе первое место в группе и выход в финальную часть ЧЕ. Жеребьевка финальной части чемпионата континента состоится 30 ноября.

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Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
Место
Россия
Тег
Сборная Украины по футболу
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Да чего там Россия, скоро весь мир начнёт размовлять на свинячий мове)
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Попович Олег
Попович Олег
Pyankovsky Alexey, ну ты же уже разговариваешь)))
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