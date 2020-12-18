Россию отстранили от Олимпиады и ЧМ по футболу: спортивные итоги 17 декабря

Поляк Роберт Левандовски был назван лучшим футболистом года по версии ФИФА, а Россию отстранили от крупных спортивных соревнований.

Кроме того, "Шахтеру" присудили техническую победу за отмененный матч УПЛ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 17 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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