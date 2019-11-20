Россию могут отстранить на Евро-2020: спортивные итоги 19 ноября

Сборную России могут как минимум лишить домашних матчей на Евро-2020, а Украина официально попала в первую корзину при жеребьевке ЧЕ.

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Кроме того, сборная Украины U-19 в скандальном матче выиграла отбор на Евро-2020. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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