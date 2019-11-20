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Россию могут отстранить на Евро-2020: спортивные итоги 19 ноября

1.2т
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Сборную России могут как минимум лишить домашних матчей на Евро-2020, а Украина официально попала в первую корзину при жеребьевке ЧЕ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 19 ноября.

Кроме того, сборная Украины U-19 в скандальном матче выиграла отбор на Евро-2020. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Евро-2020 допинговый скандал
Теги
Сборная Украины по футболу сборная России по футболу
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Мощный Федя
Мощный Федя
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию английского издания Daily Mail о том, что сборную России могут лишить домашних матчей чемпионата Европы 2020 года из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории. "Сообщение англичан — полный бред, Евро-2020 тут не причём. У ФИФА и у УЕФА никаких претензий к РФС нет, об этом они неоднократно говорили. Это англичане, они постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. Нечего им говорить – решили вернуться к этой теме. А какое отношение к ВАДА имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо"
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