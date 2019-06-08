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Россию могут исключить из Лиги чемпионов: названа причина

Россию могут исключить из Лиги чемпионов: названа причина
Для команд из РФ не будет мест
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Официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо рассказал, что после реформы футбольной Лиги чемпионов там может не быть российских команд.

"Создается закрытая лига из четырех групп по восемь команд. Для крупных клубов участие в этой лиге будет практически гарантированным из года в год. Следовательно, на фоне этого турнира значение национальной лиги будет меркнуть с каждым годом все больше. В плюсе будут только гранды чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой ЛЧ", - цитирует Серехидо Известия

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков подтвердил информацию о возможном исключении российских клубов из розыгрыша Лиги чемпионов после реформы турнира. Однако чиновник предположил, что ряд российских клубов все же сможет принять участие в обновленном турнире.

"Все-таки у нас есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии", — заявил он. При этом Колосков подчеркнул, что исключение всех российских клубов все же реально, так как в нынешнем исполкоме УЕФА нет отечественных представителей. "Наши интересы некому отстаивать", — заключил он.

Новости
Назван лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" прошел в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу "красной" команды.

Позже появился комментарий главных тренеров, а также был опубликован видеообзор этой игры.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А до рагулей не дошло ещё, что у Украины коэффициент УЕФА ещё ниже?
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