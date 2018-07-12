Россиянка украла Неймара и попала на видео

В России жительница Череповца украла из магазина ростовую фигуру бразильского футболиста Неймара. Нелепое происшествие засняла камера наружного наблюдения.

Жительница Череповца зачем-то украла из магазина ростовую фигуру бразильского футболиста.



Этой ночью Неймар впервые в жизни не симулировал боль. pic.twitter.com/sGzkHYyAPX — Breaking Mash (@BreakingMash) 12 июля 2018 г.

Новости Марадона притравил Неймара за привычку симулировать на поле

Напомним, что невнятная игра сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018 стала причиной бурного обсуждения в социальных сетях. Симуляции Неймара, бездарную игру защиты и отсутствие нападение пентакампеонов высмеяли в ярких фотожабах.