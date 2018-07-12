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Чемпионат мира 2018
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Россиянка украла Неймара и попала на видео

3.8тЧитать новость на украинском

В России жительница Череповца украла из магазина ростовую фигуру бразильского футболиста Неймара. Нелепое происшествие засняла камера наружного наблюдения.

Новости
Марадона притравил Неймара за привычку симулировать на поле

Напомним, что невнятная игра сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018 стала причиной бурного обсуждения в социальных сетях. Симуляции Неймара, бездарную игру защиты и отсутствие нападение пентакампеонов высмеяли в ярких фотожабах.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Неймар
Место
РоссияЧереповец
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