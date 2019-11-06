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6 ноября • обновлено в 22:35
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Матч "Ювентуса" в Москве ознаменовался громким скандалом

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Много болельщиков "Локомотива" не попали на домашний матч Лиги чемпионов против "Ювентуса", купив поддельные билеты на неофициальных сайтах, заплатив за них намного больше номинала.

А этот мужчина потратил 360 тысяч на билеты всей семье в VIP-ложу, сообщает sports.ru.

Не повезло и родственникам экс-голкипера сборной России Руслана Нигматуллина: они прилетели на игру из Казани, но купили фальшивые билеты.

Поддельные билеты продавались на многих сайтах. Некоторые выглядят совсем грубо: например, на одном из в анонсе давно травмированный Джефферсон Фарфан и еще летом ушедший из "Локо" Мануэл Фернандеш.

Цены запредельные: например, самый дешевый билет на Южную трибуну (сектор активных фанатов "Локо" за воротами) стоил 17 тысяч рублей. Абонемент на те же места с включенными матчами ЛЧ стоил 7 тысяч. А пакет из трех еврокубковых игр – около 3 тысяч.

Матч "Ювентуса" в Москве ознаменовался громким скандалом

На другом сайте можно было выбрать место в премиальном секторе Diamond за 90 тысяч рублей (в пакете на три игры стоил 65 тысяч) или в зону "Северный экспресс" за 96 тысяч.

Еще один трюк: одни и те же билеты продавались на разных ресурсах по разным ценам (на скрине выбрано одно и то же место, схема сектора перевернута). Не исключено, что особо хитрые перекупщики могли реализовать один и тот же билет несколько раз: в лучшем случае пройти по нему смог первый купивший.

Матч "Ювентуса" в Москве ознаменовался громким скандалом

Позже людей, пострадавших от перекупщиков, пустили на стадион. Несколько десятков человек в конце первого тайма игры сумели пройти первоначальный контроль.

Представители службы безопасности "Локомотива" сказали им занимать свободные места.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" в четвертом туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в среду, 6 ноября, сыграет в гостях с "Динамо" из Загреба.

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