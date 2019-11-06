Матч "Ювентуса" в Москве ознаменовался громким скандалом

Много болельщиков "Локомотива" не попали на домашний матч Лиги чемпионов против "Ювентуса", купив поддельные билеты на неофициальных сайтах, заплатив за них намного больше номинала.

Все эти люди брали билеты на левых сайтах (некоторые за 7к) и на матч, скорее всего, не попадут. #ЛокомотивЮвентус pic.twitter.com/2hZIBT4XPd — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) November 6, 2019

А этот мужчина потратил 360 тысяч на билеты всей семье в VIP-ложу, сообщает sports.ru.

Человек купил билет на #ЛокомотивЮвентус за 64k на неофициальном сайте. Штрихкод недействительный, на игру не попадет. pic.twitter.com/ZyHiyeqyni — Leonid Volotko (@l_volotko) November 6, 2019

Не повезло и родственникам экс-голкипера сборной России Руслана Нигматуллина: они прилетели на игру из Казани, но купили фальшивые билеты.

Как же жаль людей. Мужик курил вип-билеты всей семье на официальном сайте Локо (он так утверждает). Не пускают. Попал на 360 тыщ pic.twitter.com/fYkBbvE8dV — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) November 6, 2019

Поддельные билеты продавались на многих сайтах. Некоторые выглядят совсем грубо: например, на одном из в анонсе давно травмированный Джефферсон Фарфан и еще летом ушедший из "Локо" Мануэл Фернандеш.

Цены запредельные: например, самый дешевый билет на Южную трибуну (сектор активных фанатов "Локо" за воротами) стоил 17 тысяч рублей. Абонемент на те же места с включенными матчами ЛЧ стоил 7 тысяч. А пакет из трех еврокубковых игр – около 3 тысяч.

На другом сайте можно было выбрать место в премиальном секторе Diamond за 90 тысяч рублей (в пакете на три игры стоил 65 тысяч) или в зону "Северный экспресс" за 96 тысяч.

Еще один трюк: одни и те же билеты продавались на разных ресурсах по разным ценам (на скрине выбрано одно и то же место, схема сектора перевернута). Не исключено, что особо хитрые перекупщики могли реализовать один и тот же билет несколько раз: в лучшем случае пройти по нему смог первый купивший.

Позже людей, пострадавших от перекупщиков, пустили на стадион. Несколько десятков человек в конце первого тайма игры сумели пройти первоначальный контроль.

Представители службы безопасности "Локомотива" сказали им занимать свободные места.

Напомним, что донецкий "Шахтер" в четвертом туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в среду, 6 ноября, сыграет в гостях с "Динамо" из Загреба.

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