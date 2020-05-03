"Россия забрала Крым, Донбасс из-за нее закрыт": Безус высказался о стране-агрессоре

Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус заявил, что никогда бы не поехал играть в чемпионат России и объяснил свою позицию.

Роман Безус ФК Гент

"Ситуация такая. Россия – напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России. Как можно туда ехать, приносить людям радость? Это моя позиция. Я так бы не сделал. Но эта тема заелась. Все говорят – я бы не поехал, кого не спроси. Все потом хвалят – вот красавец. Это пиар новость. Я так считал и считаю, что можно в другом месте заработать", – цитирует Безуса tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родившийся в Донецке украинский гимнаст Олег Верняев отказался называть Россию виновной в начале войне на Донбассе, и ушел от вопроса, почему она началась.

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