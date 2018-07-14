Россия в печали: оракул предсказал победу Хорватии в финале ЧМ-2018

Медведь-оракул Буян из красноярского зоопарка "Роев ручей" предсказал победу сборной Хорватии в финале чемпионата мира по футболу-2018. Из двух половинок арбуза с флагами национальных команд Франции и Хорватии, животное выбрало хорватскую часть.

Такой прогноз вызвал уныние у российских болельщиков, которые после инцидента с Домагоем Видой, всячески поливают грязью "клетчатых" в соцсетях.

Медведь Буян

Медведь Буян

Медведь Буян

Медведь Буян

Медведь Буян

Ранее экс-футболисты киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида записали видео, в котором посвятили Украине победу Хорватии над Россией на ЧМ-2018.

После рассмотрения дела, ФИФА вынесла вердикт - наказать футболиста. Это "позорное решение" вызвало бурю возмущения в сети. За экс-динамовца вступилась и ФФУ в лице его президента Андрея Павелко.