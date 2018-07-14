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Чемпионат мира 2018
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Россия в печали: оракул предсказал победу Хорватии в финале ЧМ-2018

2.4тЧитать новость на украинском

Медведь-оракул Буян из красноярского зоопарка "Роев ручей" предсказал победу сборной Хорватии в финале чемпионата мира по футболу-2018. Из двух половинок арбуза с флагами национальных команд Франции и Хорватии, животное выбрало хорватскую часть.

Такой прогноз вызвал уныние у российских болельщиков, которые после инцидента с Домагоем Видой, всячески поливают грязью "клетчатых" в соцсетях.

Новости
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Медведь Буян

Медведь Буян

Медведь Буян

Медведь Буян

Медведь Буян

Ранее экс-футболисты киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида записали видео, в котором посвятили Украине победу Хорватии над Россией на ЧМ-2018.

После рассмотрения дела, ФИФА вынесла вердикт - наказать футболиста. Это "позорное решение" вызвало бурю возмущения в сети. За экс-динамовца вступилась и ФФУ в лице его президента Андрея Павелко.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объекты
сборная Хорватии по футболуСборная Франции по футболу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну что за дэбилы на Украине живут! https://pp.userapi.com/c847221/v847221225/92b50/ptlkIh5ItHM.jpg Вот так относятся к нам хорваты. А Вида, обычный гопник, кстати извинился за свою выходку. Что ж вас так пучит с нашего Чемпионата? У самих вон воду отключили, билеты в 3 раза подорожали.
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