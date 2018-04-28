Россия устроит ад гостям ЧМ-2018

Московская областная дума приняла закон, позволяющий штрафовать посетителей аэропортов за неподобающее поведение. Введение штрафов приурочили к стартующему летом ЧМ-2018 в России.

Правила будут действовать в Домодедово, Шереметьево и Жуковском и распространятся на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов, а еще на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от здания аэропорта. Аэропорт Внуково запреты не коснутся.

Правила приняли по причине того, что летом будет проходить чемпионат мира по футболу, в Московский регион приедет очень много болельщиков.

Для контроля будут работать инспекторы регионального административно-транспортного управления, они и будут заниматься выявлением нарушений, составлением протоколов и вынесением постановлений.

"Я не знаю, как они будут дежурить. Мы же понимаем, что аэровокзал – это очень большая территория, чтобы за каждым следить, нужно поставить там тысячи надсмотрщиков, такого, конечно, не будет. На весь зал там будет человек пять-десять. За всеми все равно не уследишь, кто-то помоется в уборной и останется безнаказанным, а второй человек пойдет мыться, и его за этим делом застанут и оштрафуют", – цитирует депутата Мособлдумы Олега Григорьева "Медуза".

Также сообщается, что Почта России в период "до, во время и после чемпионата" будет вскрывать все посылки, отправляемые в 13 регионов проведения чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в России болельщики сняли жилье на ЧМ-2018 за 70-150 тыс. долларов.