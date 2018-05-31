Россия "украла" легендарных украинских футболистов

В московском аэропорту Шереметьево разместили плакатами с легендарными украинскими футболистами, выдав их за российских. На постерах изображены Игорь Беланов и Евгений Рудаков, рядом с фотографиями которых красуется надпись "Футбольная Россия".

Игорь Беланов Facebook Сергея Будкина

Игорь Иванович Беланов родился в Одессе и за свою карьеру поиграл в "Черноморце", "Динамо" (Киев) , "Боруссии" Менхенгладбах, "Айнтрахте" и "Мариуполе". Нападающий никогда не выступал ни за один российский клуб.

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Евгений Васильевич Рудаков родился в Москве, но хоть и был подписан "Торпедо" не провел за этот или иной российский клуб ни одного матча. Вратарь стал настоящей звездой, защищая ворота киевского "Динамо" в 1963-1977 годах, сыграв в 258 поединках.

Евгений Рудаков Facebook Сергея Будкина

Отметим, что изготовители разместили плакат Рудакова с ошибкой, назвав его Валерием.

Ранее сообщалось, что скандальный комментатор из РФ жестко потроллил сборную России по футболу.