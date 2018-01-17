Россия спихнула вину на Украину в международном скандале с ФИФА

В России решили спихнуть вину на Украину в скандале с Международной федерацией футбола (ФИФА). Восемь протоколов допинг-контроля, запрошенных ФИФА у Российского футбольного союза (РФС), но не обнаруженных в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), якобы не имеют отношения к россиянам.

По информации ТАСС, большая часть допинг-проб и вовсе была взята в чемпионате Украины.

"Как оказалось, пробы не имеют отношение к россиянам. Большая часть была взята в чемпионате Украины и не у россиян, остальная - во время чемпионата мира - 2012 среди девушек, в котором сборная России участия не принимала. Поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации", - уверяет источник.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что ФИФА заподозрила в допинге 12 футболистов сборной России.