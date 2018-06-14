Сборная России победила в битве аутсайдеров ЧМ-2018

Сборная России победила команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира по футболу-2018. Поединок в Москве на поле в "Лужниках" завершился со счетом 5:0.

Россия, которая вместе с арабской сборной занимает последние места в рейтинге ФИФА, с первых минут завладела инициативой. В первом тайме подопечные Черчесова умело воспользовались слабыми сторонами соперника: огромными дырами в защите и низкорослостью.

Уже на 12-й минуте после углового Головин подхватил мяч, увидел открывавшихся на дальней штанге Зобнина и Газинского, Юрий перевисел защитника – и головой скинул в угол - 1:0.

За весь тайм саудиты смогли нанести лишь один удар в сторону ворот, а за минуту до перерыва пропустили второй гол.

Головин покатил на подключившегося Зобнина, тот отдал Черышеву, он убрал двух соперников одним техничным подбросом и уложил мяч в девятку - 2:0.

Во втором тайме рисунок игры не поменялся. Саудовская Аравия практически все игровое время провела в защите и пропустила еще один гол.

На 71-й минуте Головин выкрутил мяч во вратарскую на Артема Дзюбу, тот отпихнул Хаусауи и спокойно пробил головой в противоход вратарю.

На последних секундах гости совсем посыпались, позволив вкатить россиянам два гола-шедевра.

Россия – Саудовская Аравия - 5:0 Голы: 1:0 – 12 Газинский, 2:0 – 43 Черышев, 3:0 – 71 Дзюба, 4:0 – 90 Черышев, 5:0 – 90 Головин.

Россия – Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головин, Газинский, Самедов (Кузяев, 64), Зобнин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

Саудовская Аравия – Аль-Маюф, Хаусауи, Аль-Шахрани, Аль-Брейк, Хаусауи, Аль-Джассим, Отайф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Шехри (Бахебри, 74), Аль-Досари, Аль-Фарадж, Аль-Сахлауи (Ассери, 85).

Предупреждения: Головин (88), Аль-Джассим (90).

Свой следующий матч сборная России сыграет 19 июня против Египта. Начало в 21:00.

В пятницу, 15 июня состоятся матчи в группе А Египет - Уругвай, и в группе B: Марокко - Иран и Португалия - Испания.