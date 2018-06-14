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Чемпионат мира 2018
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Россия - Саудовская Аравия: обзор матча ЧМ-2018

20.1тЧитать новость на украинском

Сборная России в стартовом матче чемпионата мира по футболу-2018 разгромила сборную Саудовской Аравии. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео-обзор матча, в котором было установлено уникальное достижение.

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Россия - Саудовская Аравия 5:0

Голы: 1:0 – 12 Газинский, 2:0 – 43 Черышев, 3:0 – 71 Дзюба, 4:0 – 90 Черышев, 5:0 – 90 Головин.
Россия – Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головин, Газинский, Самедов (Кузяев, 64), Зобнин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70).
Саудовская Аравия – Аль-Маюф, Хаусауи, Аль-Шахрани, Аль-Брейк, Хаусауи, Аль-Джассим, Отайф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Шехри (Бахебри, 74), Аль-Досари, Аль-Фарадж, Аль-Сахлауи (Ассери, 85).
Предупреждения: Головин (88), Аль-Джассим (90).

Напомним, что перед самим началом игры знаменитый английский исполнитель Робби Уильямс показал неприличный жест, который попал в прямой эфир.

На игре неизвестный болельщик растянул флаг Украины.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная России по футболусборная Саудовской Аравии по футболу
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Сборная России ПОЗОРНО разгромила... Вот так будет по-обозовски!
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