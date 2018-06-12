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Россия – Саудовская Аравия будет судить Питана

1.4тЧитать новость на украинском

Международная федерация футболу (ФИФА) назначила арбитра на матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

Стартовый поединок мундиаля будет обслуживать аргентинец Нестор Питана. Ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана. Четвертым судьей будет бразилец Сандро Риччи.

Видеоарбитры: Массимилиано Иррати (Италия), Мауро Ильяно (Аргентина), Карлос Астроса (Чили) и Даниэле Орсато (Италия).

Новости
Россия – Саудовская Аравия: прогноз букмекеров на матч-открытие ЧМ-2018

Открытие футбольного первенства планеты пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

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Тема
ЧМ-2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная России по футболусборная Саудовской Аравии по футболу
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