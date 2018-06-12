Россия – Саудовская Аравия будет судить Питана

Международная федерация футболу (ФИФА) назначила арбитра на матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

Стартовый поединок мундиаля будет обслуживать аргентинец Нестор Питана. Ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана. Четвертым судьей будет бразилец Сандро Риччи.

Видеоарбитры: Массимилиано Иррати (Италия), Мауро Ильяно (Аргентина), Карлос Астроса (Чили) и Даниэле Орсато (Италия).

Открытие футбольного первенства планеты пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.