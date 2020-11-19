Россия проиграла 0:5 Сербии в Лиге наций: спортивные итоги 18 ноября

Сборная России проиграла сербам в заключительном матче Лиги наций, а американец Деонтей Уайлдер назвал Александра Усика в числе потенциальных соперников на следующий бой.

Кроме того, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые прокомментировал ситуацию вокруг матча Лиги наций со Швейцарией.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 18 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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