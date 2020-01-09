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9 января • обновлено в 17:49
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Россия приютила могильщика сборной Украины на Евро-2012

2.6т
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Венгерский арбитр Виктор Кашшаи, которого помнят все украинские болельщики благодаря незасчитанному голу нашей сборной на Евро-2012, возглавил департамент судейства РФС.

Как сообщает Спорт-Экспресс, Российский футбольный союз (РФС) определился со специалистами, которые возглавят судейский департамент и департамент инспектирования. Руководить арбитрами будет Кашшаи, а главой инспектирования стал Сергей Фурса.

Виктор Кашшаи

Виктор Кашшаи

Football.ua

Напомним, что венгерский рефери запомнился украинским болельщикам на Евро-2012, когда в решающем матче группового турнира против сборной Англии он не увидел чистый гол нашей команды при счете 1:0 в пользу британцев. Поединок так и закончился, что привело к вылету Украины с домашнего чемпионата Европы.

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Тема
Евро-2012
Место
Россия
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу
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