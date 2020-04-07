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7 апреля • обновлено в 12:28
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Россия подкупила ФИФА ради ЧМ-2018: Минюст США опубликовал доказательства

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Министерство юстиции США впервые опубликовало данные о подкупе представителями России чиновников ФИФА ради получения права на проведение чемпионата мира 2018 года.

В документах, которые были опубликованы на официальном сайте департамента, сообщается, что бывший вице-президент организации из Тринидада и Тобаго Джек Ворнер получил 5 миллионов долларов, а чиновнику из Гватемалы Рафаэлю Сальгеро был перечислен 1 миллион долларов за голоса в пользу России.

Чемпионат мира-2018 в России

Чемпионат мира-2018 в России

Independent

Ранее представители РФ заявили, что не могут предоставить свои компьютеры для расследования, поскольку все они были уничтожены.

Стоит отметить, что Катар, который получил право на проведение чемпионата мира 2022 года, также был уличен в подкупе функционеров ФИФА. Его представители заплатили трем южноамериканским чиновникам, двое из которых уже умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная федерация футбола (ФИФА) подала в суд на бывшего президента организации Йозефа Блаттера и бывшего главу УЕФА Мишеля Платини из-за сговора, в результате которого Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Чемпионат мира 2018 ЧМ-2022
Тег
ФИФА
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
у кaцaпoв компьютеры самoyничтoжились...а там 2 нeгpа caмoyмepли....какая жалость...все умирают, кто что либо знал про ФИФА
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