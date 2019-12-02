Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Россия отстала от Украины: букмекеры изменили ставки на фаворитов Евро-2020

Читать материал на украинском

По итогам жеребьевки Евро-2020, которая состоялась 30 ноября в Бухаресте, аналитики внесли корректировки в список претендентов на победу в турнире.

Так, Украина, которая сыграет с Нидерландами, Австрией и победителем плей-офф или Румынией, вошла в топ-10 сборных, а коэффициент на итоговый триумф "желто-синих" остался на прежнем уровне – 67,00. При этом букмекеры понизили шансы на успех россиян, оценив его котировкой 81,00 (было – 67,00).

Новости
"Есть два минуса": в России оценили результаты жеребьевки Евро-2020

сборная Украины

сборная Украины

РБК-Украина

Главными же фаворитами по-прежнему остаются англичане (коэффициент – 5,00). А вот французы пропустили вперед Бельгию (6,50, было – 7,50), замкнув тройку с коэффициентом 7,00 (было – 5,00).

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен календарь сборной Украины на Евро-2020. Кроме того, болельщики узнали цены билетов на матчи "желто-синих".

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
Теги
Сборная Украины по футболу сборная России по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
4
Смешно
9
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ничего даже и писать не буду... футбола в России сейчас нет... миллионные зарплаты у футболистов есть, а футбола нет...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги