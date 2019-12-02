Россия отстала от Украины: букмекеры изменили ставки на фаворитов Евро-2020

По итогам жеребьевки Евро-2020, которая состоялась 30 ноября в Бухаресте, аналитики внесли корректировки в список претендентов на победу в турнире.

Так, Украина, которая сыграет с Нидерландами, Австрией и победителем плей-офф или Румынией, вошла в топ-10 сборных, а коэффициент на итоговый триумф "желто-синих" остался на прежнем уровне – 67,00. При этом букмекеры понизили шансы на успех россиян, оценив его котировкой 81,00 (было – 67,00).

сборная Украины РБК-Украина

Главными же фаворитами по-прежнему остаются англичане (коэффициент – 5,00). А вот французы пропустили вперед Бельгию (6,50, было – 7,50), замкнув тройку с коэффициентом 7,00 (было – 5,00).

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен календарь сборной Украины на Евро-2020. Кроме того, болельщики узнали цены билетов на матчи "желто-синих".

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