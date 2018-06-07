"Россия отдала свою территорию": в Госдуме сделали заявление о ЧМ-2018

Россия не может влиять на организационные вопросы проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом, комментируя запрет со стороны ФИФА выступать на мероприятиях мундиаля певице Юлии Чичериной, заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

"Честно говоря, я не знаю, насколько ФИФА имеет право на это, есть ли у них такие полномочия. К ситуации может быть двоякое отношение. Россия – хозяйка чемпионата мира, но, с другой стороны, его полностью проводит ФИФА, мы им на этот период отдаем свою территорию, заключив договор о сотрудничестве. И, несомненно, они могут диктовать нам многие вещи по своему усмотрению", – приводит слова парламентария RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Чичерина, которая является поклонницей террористов "Л/ДНР", засыпала организаторов ЧМ-2018 оскорблениями.