Россия намерена возродить чемпионат СССР по футболу

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность приглашения в национальный чемпионат сильнейших клубов из других стран бывшего СССР.

В частности, как сообщили в Белорусской федерации футбола (БФФ), их представителей пригласили на переговоры в Москву.

"До того момента пока не получим конкретные предложения, не узнаем всех деталей и условий, которые предусматривает данная интеграция, мы не сможем сформулировать позицию, потому что не знаем абсолютно никаких вводных. Мы получили приглашение-письмо из России – посетить в начале июля Москву. Возможно, там будут уточнены какие-то детали, проведены переговоры, после чего о чем-то можно будет говорить конкретно", – прокомментировал пресс-атташе БФФ Дмитрий Герчиков "Спорт-Экспресс".

РФПЛ

Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС 26 июня озвучил идею, согласно которой в чемпионат России можно включить сильные команды из Армении, Белоруссии и Казахстана.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый экс-футболист киевского "Динамо" Олег Саленко признался, что уже шесть лет не виделся с сыном, который проживает в России.

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